Karşılıksız çek ve protestolu senet sayısı patladı. Vatandaş da zor durumda

Türkiye’de 2023 ve 2024 yıllarına ait ekonomik veriler, karşılıksız çek ve protestolu senet sayısındaki ciddi artışı gözler önüne serdi.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının hazırladığı haftalık Ekonomik, Sosyal Finansal Göstergeler Raporu’na göre, karşılıksız çek sayısı bir yıl içinde yüzde 85.9 oranında artarak 145 bin 926'dan 273 bin 66'ya çıktı.

Bu, Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların, ticaret ve vatandaşlar üzerinde ne denli ağır bir baskı oluşturduğunu gösteriyor.

Aynı rapora göre protestolu senet sayısı da yükseliş gösterdi. 2023 yılı sonunda 218 bin 588 olan protestolu senet sayısı, 2024'te 242 bin 46'ya çıkarak yüzde 10.7 oranında bir artış gösterdi.

Protestolu senetlerin toplam tutarı ise 28 milyon 840 bin lira artarak 48 milyon 58 bin liraya yükseldi. Bu rakamlar, hem ticaret yapanlar hem de tüketiciler için büyük bir mali yük oluşturuyor.

Karşılıksız çekten etkilenen vatandaş sayısı da büyük bir artış kaydetti. 119 bin 899 kişi, 2023-2024 döneminde karşılıksız çek yüzünden mağdur oldu.

Ödenemeyen borçlar nedeniyle artan icra takibi dosyaları da dikkat çekiyor. Resmi verilere göre, 23 Ocak itibarıyla icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 22 milyon 263 bine ulaşmış durumda.

Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları, özellikle dar gelirli vatandaşları ve küçük işletmeleri daha fazla zorlamaya devam ederken, borçlar ve ödeme güçlükleri de sosyal yapıyı olumsuz etkiliyor.

Ekonomik krizle birlikte artan icra ve protestolu senet sayıları, ülkedeki ekonomik dengenin ne kadar kırılgan hale geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.