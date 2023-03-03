Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Sarıkamış ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Yağış nedeniyle Göle-Kars kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Erzurum-Tekman kara yolu da yoğun kar dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da da kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Yağış, kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Göle-Erzurum yolunda etkisini arttırdı.

Posof ilçesinde ise yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.