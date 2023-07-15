Karşısındaki AKP'liye öyle güzel konuştu ki. Emeklinin aklı sonradan başına geldi

Editör: İsa Karaaslan

Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında konuşan vatandaşın sözleri dikkat çekti. Yırtık ayakkabı ile gezdiğini vurgulayan vatandaş “Bu milleti dinden ahlaktan vurdunuz” dedi.

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan vatandaş çarpıcı sözler söyledi. Konukhalk adlı sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde karşıt görüşlü vatandaşlar arasında gerilim yaşandı.

AKP’li vatandaşın “Cumhurbaşkanı’na hakaret etme” diyerek üzerine yürüdüğü vatandaş yırtık ayakkabı ile gezdiğini söyledi. Rusya’nın savaşta olmasına rağmen hayat pahalılığını Türkiye’de yaşandığını vurgulayan vatandaş, gelirinin 20 bin lira olduğunu söyledi.

İktidarın halkı dinle ve ahlakla kandırdığını belirten vatandaş, “Milliyetçi de benim, devrimci de benim” dedi.