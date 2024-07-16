Karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi: 407 yaralı

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların yakınlarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına tepkiler devam ediyor.

Muhalif öğrenciler, başkentteki Dakka Üniversitesi ve Savar'daki Jahangirnagar Üniversitesi'nde kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenlerken, iktidar yanlısı öğrenciler ile arasında şiddet olayları çıktı.

TAŞ, SOPA, MOLOTOFKOKTEYL...

Başbakan Şeyh Hasina'nın iktidardaki Avami Birliği partisinin öğrenci kanadı olan Bangladeş Chhatra Birliğine bağlı öğrencilerin taş, sopa ve molotofkokteylleri ile muhalif öğrencilere saldırdığı ifade edildi.

407 KİŞİ YARALANDI

Polis, göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle olaylara müdahale ederken, çıkan olaylarda 407 kişi yaralandı. Polis Müfettişi Bacchu Mia, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 297 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı. Jahangirnagar Üniversitesi'ndeki olaylarda ise 111 protestocunun tedavi altına alındığı belirtildi.

OLAYLAR KAMU SEKTÖRÜ KONTENJANLARINDAN KAYNAKLI

Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılırken, bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor. Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestoları sonrası 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.

Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının “ayrımcı” olduğunu savunurken, bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor.