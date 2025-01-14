Karşıyaka, Ahmet Yıldırım'la anlaştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karşıyaka, Ahmet Yıldırım'la anlaştı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan İzmir temsilcisi Karşıyaka teknik direktörlük için Ahmet Yıldırım'la anlaşmaya vardı.

Karşıyaka ikinci yarının ilk maçı öncesi teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sürpriz şekilde ayrılma kararı almasının ardından Ahmet Yıldırım ile anlaştı.

Futbolculuk döneminde İzmirspor'da yetişip, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dahil yıllarca Süper Lig'de forma giyerek şampiyonluklar yaşayan Ahmet Yıldırım, sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı kadro ile 2003 FIFA Konfederasyon Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım'da da yer aldı.

ERZURUMSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

50 yaşındaki Ahmet Yıldırım, Körfezspor, Pendikspor, Fethiyespor, Erzurumspor, Bucaspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Kastamonuspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Çorumspor, Amed Sportif, 24Erzincanspor ve 52 Orduspor'da teknik direktörlük yaptı. Yıldırım, teknik direktör olarak Play-Off tecrübesi ve Erzurumspor'da şampiyonluk yaşadı. Kaf-Kaf, Ahmet Yıldırım'la Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi resmi olarak sona erdikten sonra imza atacak. Devre arasında Karşıyaka kadrosundan şimdiye kadar ayrılan tek isim olan Gökhan Meral, Zonguldak Kömürspor'la anlaştı.

Son Haberler
Su samuru balığı keyifle yerken görüntülendi
Su samuru balığı keyifle yerken görüntülendi
Volkan Demirel'den kriz masası
Volkan Demirel'den kriz masası
Derbi maçta ortalık birbirine girdi. Dirk Kuyt rakip taraftarlara isyan etti
Derbi maçta ortalık birbirine girdi. Dirk Kuyt rakip taraftarlara isyan etti
Ronaldo, Fatih Terim'in torununu hüngür hüngür ağlattı
Ronaldo, Fatih Terim'in torununu hüngür hüngür ağlattı
Yüzde 160'a varan zam aidat krizini patlattı! Hangi semtte kaç lira ödeniyor?
Yüzde 160'a varan zam aidat krizini patlattı! Hangi semtte kaç lira ödeniyor?