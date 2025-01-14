Karşıyaka, Ahmet Yıldırım'la anlaştı

Karşıyaka ikinci yarının ilk maçı öncesi teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sürpriz şekilde ayrılma kararı almasının ardından Ahmet Yıldırım ile anlaştı.

Futbolculuk döneminde İzmirspor'da yetişip, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dahil yıllarca Süper Lig'de forma giyerek şampiyonluklar yaşayan Ahmet Yıldırım, sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı kadro ile 2003 FIFA Konfederasyon Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım'da da yer aldı.

ERZURUMSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

50 yaşındaki Ahmet Yıldırım, Körfezspor, Pendikspor, Fethiyespor, Erzurumspor, Bucaspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Kastamonuspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Çorumspor, Amed Sportif, 24Erzincanspor ve 52 Orduspor'da teknik direktörlük yaptı. Yıldırım, teknik direktör olarak Play-Off tecrübesi ve Erzurumspor'da şampiyonluk yaşadı. Kaf-Kaf, Ahmet Yıldırım'la Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi resmi olarak sona erdikten sonra imza atacak. Devre arasında Karşıyaka kadrosundan şimdiye kadar ayrılan tek isim olan Gökhan Meral, Zonguldak Kömürspor'la anlaştı.