Karşıyaka yıkıldı

Kaynak: AA
Karşıyaka yıkıldı

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde finali göremedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon finalde Anadolu Efes'e kaybeden Pınar Karşıyaka, bu sene play-off yarı finalinde eşleştiği rakibine yine mağlup oldu.

Ligde normal sezonu 4. sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek finalinde Galatasaray Ekmas'la eşleşen Pınar Karşıyaka, geriye düştüğü seriyi 2-1 önde tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Geçen sezonun finalistlerinin karşılaştığı yarı final serisinde Anadolu Efes'e karşı 3 maçı da kaybeden Pınar Karşıyaka, sezonu play-off yarı finalinde tamamladı.

1986-1987 ve 2014-2015'te şampiyonluğa ulaşan Pınar Karşıyaka, 29. kez yer aldığı play-off'ta 123 maçta 48 galibiyet ve 75 yenilgi yaşadı.

Bu sezon play-off dahil 36 maçta 23 galibiyet ve 13 yenilgi alan Pınar Karşıyaka'da ligde 15 oyuncu forma giydi. Lige 6 yabancı ile başlayan Pınar Karşıyaka'da sezon içinde Darrun Hilliard takımdan ayrıldı. ABD'li pivot Vernon Carey de sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Bu nedenle sezonu 4 yabancıyla tamamlamak zorunda kalan yeşil-kırmızılı ekipte Vitto Brown ve Jaylon Brown da play-off'ta sakatlık sorunu yaşadı.

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