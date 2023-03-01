Karşıyaka'da seçim tartışması

Seçimli olağan genel kurulunu normal şartlarda Mayıs 2024'te yapacak yeşil-kırmızılılarda Eski Başkan Cenk Karace, yönetime bu yıl mayıs ayındaki mali genel kurulu seçimli düzenleme çağrısı yaptı.

Karace'ye birlikte hareket eden Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün daha önce başkanlığa aday olarak ön plana çıktığı Karşıyaka'da Ocak 2018'den beri 5 yılı aşkın süredir görevde olan Başkan Turgay Büyükkarcı, daha önce kongre isteğine olumsuz yanıt verip işlerine bakacaklarını söylemişti.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) seçimlerinde başkanlığa seçilen Cenk Karace, ilk açıklamasında Kaf-Kaf'ta da değişim yaşanmasının zamanının geldiğini belirterek, "AOSB yöneticilerimizden İlker Ergüllü, Karşıyaka Spor Kulübü başkanlığına aday.

Mayıs'ta yapılacak mali genel kurulunun seçimli olmasını istiyoruz. Bununla ilgili de Ender Yorgancılar, Mehmet Ali Kasalı, Hasan Denizkurdu gibi Karşıyakalı isimlerle bir toplantı yapmayı planladık. Feyhan Yaşar hanıma da bunun bilgisini vereceğiz. Spor alanında önemli başarılara imza atacağımız bir süreç başlayacak. Şimdiden adayımız, yönetimimiz ve maddi imkanlarımız hazır" açıklamasını yaptı.