Karşıyakalı taraftarlar Türkiye'de bir ilke imza attı. Böylesi görülmedi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen Karşıyakalı taraftarlar, 10 yıl önce yıkılan stadyumun yeniden yapılması için miting yaptı. Bu Türkiye'de ilk taraftar mitingi oldu.

Miting, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, "Yıllarca birçok gence spor hayatıyla beraber kötü alışkanlıklara bulaşmadan büyüme imkanı sağlamıştır. Birçok milli ve değerli sporcu yetişmesine vesile olmuştur. Burası da bizim okul binamızdır. 10 yıl önce bir sebepten yıkıldı ve biz artık burayı geri istiyoruz. Burada İzmir'in bütün önde gelenleri, büyükleri, sevenleri bize destek olmalı ve Karşıyaka artık stadını geri almalı. Bunun için sizlere büyük iş düşüyor. İnşallah hep beraber bunu başaracağız" diye konuştu.

Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı ise yıkılan ve yapılmayan stat için yıllardır mücadele ettiklerini fakat bir sonuç alamadıklarını belirterek, amaçlarının bağcıyı dövmek değil, stat yaptırmak olduğunu kaydetti.

Etkinliğe, CHP ve İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Cemil Tugay ve Ümit Özlale, AK Parti ve İYİ Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayları İsmail Çiftçioğlu ve Yetkin Hafızoğlu, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı.