8 Kasım'da Faruk Beşok ile yollarını ayıran Karşıyaka, başantrenörlük görevine Candost Volkan'ı getirdi. Volkan son olarak Yalovaspor'u çalıştırmıştı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kariyerine TED Ankara Kolejililer Basket'te başlayan, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom'da yardımcı antrenörlük yapan ve son olarak bu sezonu Yalovaspor Basketbol'da başantrenör olarak tamamlayan Candost Volkan, takımımızda başantrenör olarak göreve getirilmiştir. Candost Volkan'ın Karşıyaka'mızda yeni bir başarı hikayesi yazacağına inanıyor, kendisine 'hoş geldin' diyor ve birlikte büyük hedeflere ulaşmayı diliyoruz."