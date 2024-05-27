Karslı atlet Toptaş Balkan şampiyonu oldu

Kaynak: İHA
Karslı atlet Toptaş Balkan şampiyonu oldu

Kars'ın gururu milli atlet Tuğba Toptaş, 1500 metrede Balkan Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toptaş'ın bu büyük başarısı, hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Aynı şampiyonada yarışan Bahar Atalay ise 3000 metrede gösterdiği performansla Balkan ikincisi olarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen 77. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Karslı atletler fırtına gibi esti. Şampiyonanın ilk gününde mücadele eden Bahar Atalay, 3000 metre yarışını 9 dakika 21.37 saniyede tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde ise Tuğba Toptaş, 1500 metrede kariyerinin en iyi derecesini koşarak 4 dakika 12.83 saniye ile zirveye çıktı. Kars'ta, milli atletlerin elde ettiği bu başarılar büyük bir mutlulukla karşılandı ve şampiyon sporcuların başarıları, şehrin dört bir yanında gururla anıldı.

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