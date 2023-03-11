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Kars’ta kaçakçılık operasyonu: 1 kilo altın ele geçirildi

Kars’ta iki yabancı uyruklu şahıs, kaçak yollarla ülkeye altın geçirmek isterken polis tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 09:57
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Kars’ta 1 kilo altın ele geçirildi

Kars’ta kaçakçılık operasyonu: 1 kilo altın ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Kars’ta hava limanından altın geçirmek isteyen 2 Ermenistanlı polisin dikkati sonucu yakalandı. Yakalanan Ermenilerin üzerinden 1 kilo 119,82 gram altın çıktı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Ermenistan uyruklu L.S. ve M.Y.’nin hareketlerinden şüphelendi.

L.S. ve M.Y. polis tarafından durdurularak önce kimlik kontrolü ardından yanlarındaki valizleri titizlikle incelendi. Yapılan incelememin ardından şüphelilerde 3 parça halinde toplam 1 kilo 119,82 gram altın ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. L.S. ve M.Y. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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