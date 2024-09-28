Kars'ta 3 yaşındaki Ali Taha'nın çöp kamyonu sevinci

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir'in verdiği oyuncağı alan Ali Taha, daha sonra belediyenin çöp kamyonu ile şehir turu attı.

Ali Taha'nın babası Muharrem Tarhan Eğer, oğlunun her gün çöp kamyonunu beklediğini ve kamyonu görünce büyük bir sevinç yaşadığını belirtti. Ali Taha, çöp kamyonunun geliş saatini ezberlemiş ve ablası Esma ile birlikte her gün bahçe duvarına çıkarak kamyonu alkışlarla karşılıyor. Temizlik işçileri de Ali Taha'yı tanıyor ve onun sevincini paylaşmak için evin önünden yavaşça geçerek korna çalıyorlar.

Personelin durumu Belediye Başkanı Ötüken Senger'e iletmesi üzerine, Başkan Senger Ali Taha'ya oyuncak çöp kamyonu hediye etti. Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir ve temizlik personeli, hediyeyi teslim etmek için Ali Taha'nın evine gitti. Ali Taha, bu sürpriz karşısında çok mutlu oldu ve daha sonra belediyenin çöp kamyonu ile şehir turu attı.

Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir, Ali Taha'nın her gün saat 16.00-16.30 arasında çöp kamyonunu beklediğini ve ekibi selamladığını belirtti. Nayir, Başkan Senger'in talimatıyla Ali Taha'ya oyuncak kamyonu hediye ettiklerini ve onu kamyonla gezdirdiklerini söyledi. Nayir, ayrıca Kars halkından çöp atma saatlerine riayet etmelerini ve gelişigüzel çöp atmamalarını rica etti.