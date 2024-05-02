Kars'ta 8 kişi tutuklandı

Kaynak: AA
Kars'ta 8 kişi tutuklandı
Kars’ta çıkan silahlı kavga sonucunda 3 kişi yaralanmıştı. İl Jandarma ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde, yerel seçimlerde muhtarlık seçimleri dolayısı ile aralarında husumet bulunan 2 grup kavga etti.

Ortaya çıkan kavga daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavga sonrasında olay yerinden yapılan ihbar ile olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve 8 kişi Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, olaya karışanların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Bu çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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