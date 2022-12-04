Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor

Kars'ta her geçen gün biraz daha yıkılan tarihi Tabya için, halk, önlem alınmasını istedi.

Kars'ta 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılırken, vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.

Kars’ın en yüksek bölgesinde bulunan ve adeta kenttin her tarafını gören 46 tabyadan biri olan ve halk arasında 'Borazanlı Tabya' olarak bilinen Karadağ Tabya, gözler önünde yok oluyor. 272 yıllık tabya, onlarca savaşa boyun eğmezken, geçen süre içerisinde sahipsizlikten adeta tarumar edildi.

1855 Osmanlı Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ve 1918-1920 Osmanlı Ermeni Savaşı'nda Kars'ın savunmasında kullanılan, üzerinde bulunan dinleme borusuyla dikkat çeken tabyanın demir aksamları kesilmiş, duvarları defineciler tarafından yıkılmış ve içerisi hayvan barınağı haline getirilmiş vaziyette bulunuyor.

Tabyanın biran evvel koruma altına alınmasını gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Kars’ın en önemli tabyalarından birisi diyebiliriz Borazanlı Tabya, yılda birkaç kez burayı gelip geziyoruz. Maalesef her geldiğimizde bir takım şeylerini kesip götürüyorlar. Şu anda yine demir pencere kenarlarını kesmişler. İçerisi tarumar olmuş, her geçen gün biraz daha yıkılıyor. Yetkililer umarım kısa sürede buraya bir önlem alırlar” dedi.

Özellikle düşman ordularının geldiğinin duyulması ve önceden önlem alınması için üzerine yaptırılan dinleme borusuyla Türkiye'de tek olan Karadağ Tabya'nın daha ne kadar ayakta kalacağı ise bilinmiyor.

KARADAĞ TABYA

Karadağ Tabya, Kars'ta bulunan en büyük tabyalardan biri. Arap ve İnönü Tabyaları ile birlikte bölgede çepeçevre savunma imkanı sağlayan tabyada sığınak, kışla binası, süvari hendeği, hendeği ateş altına alan mazgallar ve irtibat hendekleri bulunuyor.

Karadağ Tabya'nın en önemli özelliği ise düşmanın gece sızmasını önlemek için hiçbir tabyada olmayan bir sisteme sahip olması. Tabya'nın Kışla binasının tonoz kemerli çatısında dökümden yapılmış 100 santimetre çapında ve konik biçimli dinleme borusu bulunuyor.