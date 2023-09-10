Kars’ta baraj suyu 20 metre çekildi



Hava sıcaklığı ve kuraklık Kars’ı da vurdu. Karakurt Barajı’nın suları 20 metre çekilirken, eski Kars-Karakurt Erzurum karayolunun sular altında kalan ana yolu yeniden görünmeye başladı.

Baraj gölü suları altına kalan ağaçlar ile birlikte eski yerleşim yeri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Özellikle baraj sularının iz oluşturduğu bölgelerde kuraklığın ne kadar etkili olduğu gözler önüne serildi.

Çevre sakinlerinden Timuçin Güney, kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı suların hızla çekildiğini belirterek, “Bu duruma çok alışık değiliz. Böyle giderse sular daha da çekilecek gibi görünüyor” dedi.