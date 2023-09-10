Kars’ta baraj suyu 20 metre çekildi

Kars’taki Karakurt Barajı’nda sular 20 metre çekildi. Baraj suları çekilince eski Kars-Erzurum karayolu da ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Kars’ta baraj suyu 20 metre çekildi


Hava sıcaklığı ve kuraklık Kars’ı da vurdu. Karakurt Barajı’nın suları 20 metre çekilirken, eski Kars-Karakurt Erzurum karayolunun sular altında kalan ana yolu yeniden görünmeye başladı.

Baraj gölü suları altına kalan ağaçlar ile birlikte eski yerleşim yeri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Özellikle baraj sularının iz oluşturduğu bölgelerde kuraklığın ne kadar etkili olduğu gözler önüne serildi.

Çevre sakinlerinden Timuçin Güney, kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı suların hızla çekildiğini belirterek, “Bu duruma çok alışık değiliz. Böyle giderse sular daha da çekilecek gibi görünüyor” dedi.

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