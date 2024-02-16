Kars’ta bir trafoda yangın çıktı

Kars'ta belirlenemeyen bir sebepten alev alan ve yanmaya başlayan trafo itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucu söndürüldü. Merkez Sukapı Mahallesi'nde bulunan ARAS elektriğe ait trafodan dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAS elektrik ekipleri trafonun elektriğini keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

ARAS elektriğe ait trafo yangından kaynaklı maddi hasar meydana gelirken, yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.