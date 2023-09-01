Kars’ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars’ta polisin düzenlendiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Kars’ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar da şüpheli 2 kişiye ait ikametgaha operasyon düzenlendi.

Şüpheli H.Ç. ve A.Ç.’nin ikametgahlarında yapılan aramalarda 1 tek kırma av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 13 av tüfeği fişeği, 1 9mm tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 15 9mm çapında fişek, 1 parçalanmış vaziyette av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan H.Ç. (27) ve A.Ç. (31) halkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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