Kars'ta deprem (24 Kasım 2024)

Kandilli Rasathanesi’ne göre; saat 04.47’de Karsı’ın Kağızman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti. Deprem sonrası ise herhangi bir olumsuz koşul ise yaşanmadığı belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 24, 2024
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) https://t.co/BjIqNLQQeT
24.11.2024, 04:47:57 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD), Kars’ın Kağızman ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 04.47’de gerçekleşen deprem, yerin 7.71 km derinliğinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 24, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kağızman (Kars)
Tarih:2024-11-24
Saat:04:47:58 TSİ
Enlem:40.07139 N
Boylam:42.91139 E
Derinlik:7.71 km
Detay:https://t.co/6axVGNJY2j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi