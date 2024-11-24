Kars'ta deprem (24 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kars'ta deprem (24 Kasım 2024)

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre; saat 04.47’de Karsı’ın Kağızman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti. Deprem sonrası ise herhangi bir olumsuz koşul ise yaşanmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD), Kars’ın Kağızman ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 04.47’de gerçekleşen deprem, yerin 7.71 km derinliğinde oldu.

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