Olay, 29 Eylül’de, Kars Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi girişinde meydana geldi. Merkezde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 1993 yılında teröristler tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Aset Seçilir'in yeğeni olan Eylem Seçilir, kavga eden lise öğrencilerini ayırmak istedi. Eylem Seçilir, araya girmek isterken, öğrencilerden M.C.A.’nın yumruklu saldırısına uğradı. Harakani Devlet Hastanesi’nden darp raporu alan Seçilir’in şikayeti üzerine M.C.A. hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya 'Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde Seçilir, Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker anısına TEMA Vakfı’na 20 fidan bağışı yapılması koşuluyla uzlaşmayı kabul etti. M.C.A.’nın annesi S.M. bağışı gerçekleştirmesiyle dün de uzlaşma sağlandı.

'DUYGULANDIM'

Şehit yakını olduğunu belirten Eylem Seçilir, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “Kurumumun dışında bir kavga oldu ve içeri girmek üzereydi. Ayırmaya çalışırken yüzüme bir darbe aldım. Şikayetçi oldum ve dosya uzlaştırmaya gitti. Ben de bir şehit yakınıyım. Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan 20 asker için 20 fidan istedim, kabul ettiler. Duygulandım. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" dedi.