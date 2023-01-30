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Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli

Kars'ta etkili olan kar ve sis, çevre illerle bağlantılı kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:06
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Kars'ta etkili olan kar ve sis kara yollarında ulaşımı aksattı

Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
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Kent genelinde iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kars-Göle, Kars-Ardahan ile Kars-Iğdır kara yolunda yağışın yanında sis de etkisini gösteriyor.

Sürücüler görüş mesafesinin düştüğü karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü yollarda önlem alan trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan sis nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü.

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