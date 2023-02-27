En soğuk il Kars oldu: Eksi 10 dereceyi gördü

İHA'nın haberine göre, Bölgede en düşük hava sıcaklığı eksi 10 derece olarak Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Kars eksi 10 ile bölgede en soğuk il olurken, Kars'ı eksi 7 ile Ağrı takip etti. Iğdır'da ise hava sıcaklığı 0 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceğine dikkat çekildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yüksek bölgelerde çığ tehlikesi olacağından vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, “Bölgemizde kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.