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Kars'tan ilk ilkbahar görüntüleri

Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve endemik türler arasında yer alan Kağızman kayısısı ağaçları, ilkbaharın gelmesiyle birlikte çiçek açtı. Bu görüntüler görsel şölen yarattı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 13:09
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Kars'ta ilkbaharın gelmesiyle çiçekler açtı

Kars'tan ilk ilkbahar görüntüleri
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İlçede üretilip yurt dışına ihraç edilen ve endemik türler arasında yer alan kayısı bahçeleri, beyaz yoğunluklu renkli görüntüsüne kavuştu.

Aras Nehri yatağında bulunan ve verimli topraklara sahip Kağızman'da, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başlayan bahçelere gelen ziyaretçiler, beyaza bürünen ve canlanan doğayla bütünleşen kayısı ağaçlarını fotoğraflıyor.

İstanbul'dan gelen fotoğraf tutkunu Yasemin Şanlan, Kağızman'ın doğasına hayran kaldığını belirterek, "Burada tepelerde kar olmasına rağmen ağaçların çiçek açması beni çok etkiledi. Fotoğraf tutkunlarını çok güzel doğası olan Kağızman'a davet ediyorum." dedi.

Mersin'den gelen amatör fotoğrafçı Ekrem Kemal Uyar ise Kars'ın bir çok alanını gezdiklerini, buz tutan gölden çiçek açan bahçelere geldiklerini söyledi.
Kars'tan Kağızman'a kadar adeta 4 mevsimi yaşadıklarını ifade eden Uyar, "Yolun belli bölümlerinde kar vardı, sonra yağmur yağdı. Kağızman'a geldiğimizde bahar bizi karşıladı, ağaçlar çiçek açtı ve burası beni çok etkiledi." diye konuştu.

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