Kars’ta jandarma okul servislerini denetledi

Kaynak: İHA
Kars’ta jandarma okul servislerini denetledi

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen uygulamada, araçların teknik donanımları, sürücülerin belgeleri ve trafik kurallarına uygunlukları titizlikle incelendi.

Denetimler sırasında jandarma ekipleri, sürücülere ve öğrencilere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmeler yaparken, okul servislerinde bulunması gereken güvenlik ekipmanlarını kontrol etti. Özellikle emniyet kemeri kullanımı ve araçların bakım durumu üzerinde duruldu.

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Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen araç sürücülerine gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uygun taşımacılık yapan servis sürücülerine teşekkür edildi. Jandarma ekiplerinin bu tür uygulamaları, öğrenci ve veli güvenliğini artırmayı hedeflerken, vatandaşlar denetimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kars'ta eğitim-öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde geçmesi için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.

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