Kars'ta kaçak otomobil ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Selim ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon yaptı.

KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda durumundan şüphelenilen ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1 otomobile el konuldu.

Olayla ilgili olarak biri Gürcistan uyruklu 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. KOM ekiplerince el konulan otomobil Kars Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 1 Gürcistan uyruklu olmak şüpheli 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan dolayı işlem yapıldı.