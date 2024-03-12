Kars'ta kaçak otomobil ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kars'ta kaçak otomobil ele geçirildi
Kars'ın Selim ilçesinde kaçak bir otomobil ele geçirildi. Yapılan operasyon kapsamında Gürcistan uyruklu 2 şahıs yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Selim ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon yaptı.

KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda durumundan şüphelenilen ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1 otomobile el konuldu.

Olayla ilgili olarak biri Gürcistan uyruklu 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. KOM ekiplerince el konulan otomobil Kars Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 1 Gürcistan uyruklu olmak şüpheli 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan dolayı işlem yapıldı.

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