Kars’ta kaçaklar yakalandı! Sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta kaçaklar yakalandı! Sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildiler

Kars'ta 8 kaçağın yakalandığı bildirildi. Kaçaklar sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildiği ifade edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, kent genelinde göçmen kaçakçılığı ve kaçaklara yönelik operasyonlar düzenledi. Bu çalışmalar sırasında yakalanan K.H.K. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, vize ihlali yaptığı belirlenen 1 Türkmenistanlı, 1 Kırgızistanlı ve 1 Özbekistanlı kadın ile kimlik ve belge taşımayan, ülkeye illegal yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistanlı olmak üzere toplam 8 yabancı uyruklu kişi yakalanarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve kaçaklarla ilgili mücadelenin etkin bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Kars’ta kaçaklar yakalandı! Sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildiler

Kars’ta kaçaklar yakalandı! Sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildiler

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