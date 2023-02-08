﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Kars’ta önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipinin etkili olduğu Kars’ta 73 köye ulaşım sağlanamıyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yolları için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Kars merkeze bağlı 4 köy, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 19, Kağızman’da 4, Digor’da 23, Sarıkamış’ta 6 ve Susuz’da 14 olmak üzere toplam 73 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Özel İdare karla mücadele ekipleri birçok noktada aynı anda çalışma yapıyor.

Öte yandan, Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 12, sabah saatlerinde ise eksi 8 olarak ölçüldü.