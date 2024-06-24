Kars'ta minibüs paniği

Kaynak: İHA
Kars'ta minibüs paniği

Kars'ın Selim ilçesinde minibüs orta refüje çıktı.

Kars'ın Selim ilçesinde, bir yolcu minibüsü, yan yoldan çıkan bir otomobile çarpmamak için ani bir manevra yaparak orta refüje çıktı.

Olay, Sarıkamış Belediyesi'ne ait 36 M 9023 plakalı Özel Halk Otobüsü'nün, Kars-Erzurum karayolunda seyir halindeyken, M. N.K. tarafından kullanılan 41 AEU 884 plakalı otomobilin ana yola çıkışı sırasında meydana geldi.

Minibüsün sürücüsü C.K., çarpışmayı önlemek için refüje yönelerek aracı durdurdu.

Kazanın bildirilmesi üzerine, polis ve acil servis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı, ancak minibüste maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı ve kaza yapan minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.

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