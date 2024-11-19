Kars’ta okul servisleri denetlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta okul servisleri denetlendi

Kars'ta öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçları, trafik ekiplerince denetlendi.

Kars'ta öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçları, trafik ekiplerince denetimden geçirildi. Şehir genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, servis araçlarının hem teknik donanımları hem de trafik kurallarına uygunlukları kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, araçların ruhsat ve sigorta belgelerinin yanı sıra sürücülerin yeterlilik belgeleri incelendi. Ayrıca araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları, yangın tüpleri, emniyet kemeri düzenekleri ve dur levhası gibi ekipmanların eksiksiz olması sağlandı.

Kars Valiliği koordinesinde trafik ekiplerince, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı. Yapılan kontroller sırasında kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, eksik donanımlara sahip araçların uyarılarak eksikliklerin giderilmesi istendi.

Veliler ve okul yönetimleri, denetimlerin düzenli bir şekilde yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, çocukların güvenliği için bu tür uygulamaların devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek için şehirdeki denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirildi.

Kars’ta okul servisleri denetlendi

Kars’ta okul servisleri denetlendi

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