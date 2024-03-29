Kars’ta operasyon. 2 gözaltı

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)ekipleri tarafından yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

KOM ekipleri şehir merkezinde 1 iş yeri ve 1 eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 uzun tam otomatik silah, 1 av tüfeği, 1 şarjör ve 45 fişek KOM ekipleri tarafından ele geçirildi.

Yapılan operasyonla ilgili olarak 35 yaşındaki M.S.C. ve 30 yaşındaki M.M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.