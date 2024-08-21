Kars’ta tarihi bina koruma altına alınmayı bekliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta tarihi bina koruma altına alınmayı bekliyor

Kars'ta bulunan tarihi bir yapı, gözler önünde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Tarihi bina koruma bekliyor

Duvarlarında büyüyen ağaçlar, yapı üzerindeki tahribatı artırırken, binanın duvarları yavaş yavaş çöküyor ve defalarca kez ateşe verilmiş durumda. Bu tarihi yapı, koruma altına alınmayı bekliyor.

Haydar Aliyev Caddesi'nde yer alan ve Ruslar tarafından inşa edilen bu yapı, duvarlarında ve bacasında filizlenen ağaçlar nedeniyle zarar görüyor. Aynı zamanda, defineciler tarafından kazılmış olan binanın içi de tahrip edilmiş durumda.

Haydar Aliyev Caddesi üzerinde yürütülen "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi" kapsamına dahil edilmemiş olan bu tarihi yapı, özel mülk olduğu için sahiplerinden gerekli izin alınamadığından projeye dahil edilememiş. Binada geçmişte çıkan birçok yangın nedeniyle çatı ve ahşap yapılar da ciddi şekilde zarar görmüş durumda.

Duvarlarındaki motifler tahrip olmuş, camları kırılmış ve arka duvarlarının bir kısmı yıkılmış olan bu tarihi yapının geleceği belirsizliğini koruyor. Baltık mimarisi özelliklerini taşıyan bu yapının, üzerinde büyüyen ağaçların temizlenmesini talep eden vatandaşlar, binanın acilen koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor.

Yetkililerden, Haydar Aliyev Caddesi üzerindeki bu tarihi binada büyüyen ağaçların temizlenmesi bekleniyor. Eğer bu konuda önlem alınmazsa, ağaç kökleri duvarlara zarar vermeye devam edecek ve yapı tamamen yıkılarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

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