Kars'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kars'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kars’ta meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza; İstasyon Mahallesi İsmail Aytemiz Caddesi'nde meydana geldi. 2 aracın karıştığı kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis İsmail Aytemiz Caddesi'ni kısa süreliğine trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kısa süreliğine trafiğe kapatılan İsmail Aytemiz Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan otomobiller ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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