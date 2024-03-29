Kars'ta uzun namlulu otomatik silah ele geçirildi. 2 gözaltı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbar üzerine harekete geçildi. Şehir merkezinde tespit edilen bir iş yeri ve bir eve operasyon düzenledi.

OTOMATİK SİLAH AV TÜFEĞİ VE 45 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon sonrası yapılan aramada yasa dışı üretim uzun namlulu tam otomatik silah ile birlikte av tüfeği, şarjör ve 45 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.C. (35) ve M.M.Y. (30) isimli şüpheliler hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.