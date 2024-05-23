Kars'ta yıldırım çarpan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Davul köyünde yoğun yağışın etkili olduğu bir gün meydana geldi. T.A., yağış sırasında merada hayvan otlatan babasına yardımcı olmak amacıyla şemsiye ve kıyafet götürmek üzere yola çıktı. Ne yazık ki, T.A. babasına ulaştığı sırada üzerine yıldırım düştü. Olayın hemen ardından köy sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, T.A.'nın üzerine yıldırım düştüğünü ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. T.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.