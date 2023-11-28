Kars'ta yıldızlar geçidi

Öğretmenler Günü dolayısıyla Kars Grand Ani Otel’de düzenlenen geceye Pınar Eliçe, Selma Geçer ve Şair-Besteci Ahmet Selçuk İlkan damga vurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kars'ta yıldızlar geçidi

Gecenin sunuculuğunu Özlem Uçar, üstlenirken, sanatçı Pınar Eliçe, güçlü sesiyle hem kulaklara hem de gözlere hitap etti.

Davetlilere günün sevilen eserlerinden ve Azeri türkülerden eserler seslendirdi.

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PINAR ELİÇE KAFKAS DANSI YAPTI

Yaklaşık 500 kişi Grand Ani Otel'i hınca hınç doldururken gecede, Grand Ani Otel Yönetimi sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait "Kars’ta Güzel "isimli şarkıyı tüm Kars sevdalılarına hediye etti. Eser TRT sanatçısı Selma Geçer tarafından seslendirildi.

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Kars'a ilk defa geldiğini belirten Pınar Eliçe, "İlk defa Kars'a geldim. Bu güzel şehrimizde konser vermek bu kutsal güne nasipmiş. Kars'ın dokusu, insanların sıcaklığı beni çok mutlu etti.

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Gördüm ki 15 yıllık aradan sonra sevenlerim beni unutmamış bundan sonra sahneye daha sık çıkıp arayı kapatacağım" diye konuştu.

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Konser sonrası Kars'ın tarihi yerlerini gezen Pınar Eliçe, Kars Meydanı'nda Kafkas oyun ekibiyle birlikte Kafkas dansı da yaptı. Daha sonra da Kümbet Camii eski adıyla 12 Havariler Kilisesi'nde dua etti.

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