Kars'ta yüzlerce ton pancar işlendi

Kaynak: İHA
Kars'ta yüzlerce ton pancar işlendi

Kars Şeker Fabrikası 2024-2025 dönemi pancar alım kampanyasında 140 bin tonluk hedefin üstüne çıkılarak, 175 bin ton pancar işledi.

Kars Şeker Fabrikası 2024-2025 dönemi pancar alım kampanyasında 140 bin tonluk hedefin üstüne çıkılarak, 175 bin ton pancar işledi.

Türkşeker'e ait Kars Şeker Fabrikası'nda bu dönem Akyaka, Arpaçay ve Patnos kantarlarından alınan 175 bin ton pancar şekere dönüştürüldü. 1993 yılından itibaren hizmet veren ve sürekli pancardaki azalma dedikodularıyla gündeme gelen Kars Şeker Fabrikası, üreticilerin desteğiyle hedeflerin üzerine çıkmaya devam ediyor.

Kars Şeker Fabrikası bugün 2024-2025 şeker pancarı alım sezonunu son gelen tırla kapattı. Kazasız belasız bir sezon geçirmenin sevincini yaşayan fabrika çalışanları, son hasadı getiren üreticiye de tatlı ikramında bulundu.

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