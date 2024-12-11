Kars’ta yüzlercesi bir anda göründü! Büyüleyen manzara kameralara yansıdı

Kars Çayı'nda yüzlerce yeşilbaş yaban ördeği, yiyecek ararken görüntülendi. Kar ve soğuğun etkili olduğu kentte yüzlerce yaban ördeği insanlardan uzak, rahatsız edilmeden yiyecek ararken kameralara yansıdı.

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Kuyucuk Gölü'nün tamamen kurumasıyla birlikte yaban hayvanlarının yeni mekanı Kars Çayı oldu. Göç yolu üzerinde bulunan Kars Çayı su kuşlarına hem ev sahipliği yapıyor, hem de karınlarını doyurarak barınma imkanı sağlıyor.

Kent merkezinde yılan gibi kıvrılarak geçen Kars Çayı'nda yüzlerce yaban bir arada gördüğünü ifade eden vatandaşlar, “Arkamda yüzlerce taban ördeği var. Kars Çayı'nı mesken tuttular. Bunlar burada yemlenip da sonra yolculuklarına devam edecekler” dedi.

Öte yandan insanlardan uzak bölgede Kars Çayı'nda yiyecek arayan yaban ördekleri anbean kaydedildi. Yüzlerce ördeğin su üzerinde yüzmesi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kars Çayı'nda yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan yaban ördekleri daha sonra göç yollarına devam ettiler.