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Kars’tan deprem bölgesine destek

Kars’tan deprem bölgesine 61 tır yardım malzemesi gönderildiği belirtildi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 12:32
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Kars’tan deprem bölgesine 61 tır destek

Kars’tan deprem bölgesine destek
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İHA’nın haberine göre, Kars Valiliği öncülüğünde deprem bölgesine, 55 bin 509 koli giysi, 10 bin 547 koli gıda, 6 bin 678 bebek ile çocuk malzemesi, bin 57 ısınma malzemesi, 76 power bank, 26 bin 600 koli su ve içecek, 25 bin ekmek, 10 bin 265 battaniye, 7 bin 397 koli hijyen ve temizlik malzemesi, 3 bin 783 atkı-bere-eldiven, bin 130 bot ayakkabı, 680 yatak, 20 ton odun, 30 çadır ve 50 kazma kürek gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Vali Türker Öksüz, yaptığı paylaşımda, “Afetzede kardaşlerimiz için seferber olan değerli kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, oda başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve yardımlar konusunda teveccüh gösteren Karslı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor” ifadelerine yer verdi.

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