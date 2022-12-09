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Kartal Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

Kartal Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 19:52
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Kartal Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

Kartal Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı
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(DHA) - Kartal D-100 Karayolu Kartal Köprüsü'nde seyir halinde olan otomobilde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden araç sürücüsü otomobili kenara çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan trafik polisleri köprü girişini trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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