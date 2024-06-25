Kartal yuvasına ziyaretçi akını

Kaynak: İHA
Kartal yuvasına ziyaretçi akını

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve kartal yuvası görünümüyle dikkati çeken İshak Paşa Sarayı, mimari ve tarihsel özellikleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Osmanlı’nın önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen İshak Paşa Sarayı, Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimarilerinden izler taşıyan süslemeleriyle öne çıkıyor. Saray, Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde 15 bin 850 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde de bulunan saray, Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre güneyinde, bir tepe üzerinde konumlanıyor. Ziyaretçiler, sarayın yerleşkesinde bulunan cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ve harem salonlarını gezerek Osmanlı yaşam tarzı hakkında bilgi edinme imkanı buldu. Sarayın muhteşem manzarasında bol bol fotoğraf çektiren turistler, tarihi mekanın büyüleyici atmosferinde unutulmaz anlar yaşadı.

İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı dolayısıyla artan ziyaretçi yoğunluğuyla tarihi dokusunu ve eşsiz güzelliğini sergileyerek, turistlerin ilgisini çekmeye devam etti.

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