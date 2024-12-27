Kartal’da araç ağaca çarptı: Sürücü ve yanından bulunan kişi araç içerisinde sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kartal’da bir sürücü idaresindeki otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile yanında bulunan kişi otomobil içerisinde sıkıştı.

İstanbul Kartal’da bir sürücü idaresindeki otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile yanında bulunan kişi otomobil içerisinde sıkıştı.

Kartal’da araç ağaca çarptı: Sürücü ve yanından bulunan kişi araç içerisinde sıkıştı

Kaza, saat 00.15 sıralarında Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine seyir halinde olan 16 L 3362 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kartal’da araç ağaca çarptı: Sürücü ve yanından bulunan kişi araç içerisinde sıkıştı

Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile yanında bulunan kişi, otomobil içiresinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

İstanbul Sarıyer'de zincirleme trafik kazası! 16 Aralık 2024İstanbul Sarıyer'de zincirleme trafik kazası! 16 Aralık 2024

Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından sıkışan sürücü ve arkadaşını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kartal’da araç ağaca çarptı: Sürücü ve yanından bulunan kişi araç içerisinde sıkıştı

Kartal’da araç ağaca çarptı: Sürücü ve yanından bulunan kişi araç içerisinde sıkıştı

Kartal’da araç ağaca çarptı: Sürücü ve yanından bulunan kişi araç içerisinde sıkıştı

Kartal’da araç ağaca çarptı: Sürücü ve yanından bulunan kişi araç içerisinde sıkıştı

Son Haberler
Manisa'da 78 litre kaçak alkol ele geçirildi
Manisa'da 78 litre kaçak alkol ele geçirildi
'Ormandaki Tuzak' oyununa miniklerden tam not
'Ormandaki Tuzak'a miniklerden tam not
Medya savaşında ikinci perde! Nefes'ten Sözcü'ye sert cevaplar...
Medya savaşında ikinci perde! Nefes'ten Sözcü'ye sert cevaplar...
Hastaların korkulu rüyası tutuklandı
Hastaların korkulu rüyası tutuklandı
Yahşihan ilçesi ve Çullu Mahallesi'nde firari avı
Yahşihan ve Çullu'da firari avı