Kartal’da araç ağaca çarptı: Sürücü ve yanından bulunan kişi araç içerisinde sıkıştı

İstanbul Kartal’da bir sürücü idaresindeki otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile yanında bulunan kişi otomobil içerisinde sıkıştı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine seyir halinde olan 16 L 3362 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile yanında bulunan kişi, otomobil içiresinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

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Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından sıkışan sürücü ve arkadaşını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.