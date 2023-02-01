﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi

Atalar Mahallesi Göktürkler Sokak'taki evlerinde ölü bulunan Melek Dönmez (34) ile çocukları Havvanur (11) ve Belinay Ergay (13) için Pendik Esenyalı Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye aile yakınları ve emniyet mensupları katıldı. Cenazede taziyeleri Merve Dönmez'in kardeşi Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi Murat Dönmez ile eski eşi çocukların babası Ümit Ergay kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki kızı, Sultanbeyli'deki Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Atalar Mahallesi Göktürkler Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Melek Dönmez ile 2 çocuğundan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren ekipler, yoğun gaz kokusu bulunan dairede anne ile çocuklarının cesediyle karşılaşmıştı. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

İGDAŞ ekipleri tarafından ikametgahın tesisatında yapılan kontrolde doğal gaz kaçağı tespit edilmişti. (AA)