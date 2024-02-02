Kartal'da İngiliz öğretmen sokak ortasında öldürüldü

Kaynak: Habertürk
Kartal'da İngiliz öğretmen sokak ortasında öldürüldü
İstanbul’un Kartal ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz Katie Erorbay silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İngiliz kadının katil zanlısının taksi şoförü olduğu öğrenildi.

İstanbul Kartal’da bir anaokulunda İngilizce öğretmeni olan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, Mustafa G. isimli kişi tarafından silahla katledildi.

Habertürk’te yer alan habere göre, bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, dün saat 15.20 sıralarından okuldan çıktı. Aracına binen Erorbay’a yanaşan ticari taksi şoförü olduğu belirtilen Mustafa G., genç kadını zorla araçtan indirdi. Ardından tartıştığı kadına ateş etti. Erorbay, hayatını kaybetti. Cinayetin ardından katil zanlısı Mustafa G., kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Mustafa G. hastaneye kaldırıldı. İngilizce öğretmeni Erorbay’ın ise hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan soruşturmada, ticari taksicilik yapan Mustafa G.’nin öğretmen Erorbay’a takıntılı biri olduğu öğrenildi. Sık sık okul çıkışına gelerek kadını rahatsız ettiği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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