Kartal’da iş makinası köprü altında sıkıştı

Olay sabah saatlerinde Kartal Balıkesir Caddesi üzerindeki köprü altında meydana geldi. İddiaya göre; 41 R 4368 plakalı TIR’ın üzerinde bulunan iş makinası Balıkesir Caddesi'ndeki köprü altında sıkıştı. Uzun süre sıkıştığı yerden çıkarılamayan iş makinası, TIR’ın arka kapakları açılarak aşağı indirildi. Aşağı indirilen iş makinasının hidrolik hortumlarının patladığı öğrenildi.
Patlayan hidrolik hortumlardan yola yağ sızdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafikte bekleyen araçları alternatif yollara yönlendirdi. İş makinasının köprüye skışması nedeniyle Kartal Sancaktepe yolunda trafik durdu. İş makinası sıkıştığı yerden çıkarılırken trafik de normal seyrine döndü.