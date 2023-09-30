Kartal'da mazot yüklü tanker ile beton mikseri çarpıştı

Kartal'da mazot yüklü tanker ile beton mikseri çarpıştı. Savrulan tanker, önce beton bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Bir kişinin yaralandığı kazada, yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da mazot yüklü tanker ile beton mikseri çarpıştı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kartal- Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; TEM istikametine ilerleyen Aydın Özdemir'in kullandığı 34 FAB 220 plakalı mazot yüklü tanker, aynı yönde ilerleyen Servet Aksu yönetimindeki 34 DE 3797 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

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Kazanın etkisiyle tanker önce beton bariyerlere daha sonra beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada tanker şoförü yaralanırken tankerden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tanker yanmadan duruma müdahale etti.

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Yaralı Aydın Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi hastanede devam eden Özdemir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada tankerin çarptığı beton aydınlatma direğinin ters istikamete devrilmesi sonucu trafikte aksama yaşandı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Direğin yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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