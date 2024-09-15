Kartal'da metruk binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Cevizli Mahallesi Zara Sokak'ta saat 21.30 civarında başladı.

Bir süredir boş olan binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangının yan binalara sıçramaması büyük bir faciayı önledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.