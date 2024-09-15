Kartal'da metruk binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İHA
Kartal'da metruk binanın çatısı alev alev yandı

Kartal'da, boşaltılmış üç katlı bir binanın çatısı alevler içinde kaldı.

Yangın, Cevizli Mahallesi Zara Sokak'ta saat 21.30 civarında başladı.

Bir süredir boş olan binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangının yan binalara sıçramaması büyük bir faciayı önledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Kartal'da metruk binanın çatısı alev alev yandı
Metruk binanın çatısı alev alev yandı
Esenyurt’ta akrabalar arasında silahlı çatışma
Akrabalar arasında silahlı çatışma
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu hakaret etti! Bu sefer anayasayla ilgili kelime oyunu yaptı
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu hakaret etti! Bu sefer anayasayla ilgili kelime oyunu yaptı
Türk çocukları okullarda azınlık kaldı!
Türk çocukları okullarda azınlık kaldı!
Yurttaşlık eğitimi
Yurttaşlık eğitimi