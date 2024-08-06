Kartal'da rögar kapağı hırsızları kamerada

İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde hırsızlık olayı yaşandı.

İddiaya göre, kağıt toplayıcısı üç şahıs caddede ilerlerken, kaldırım üzerindeki yaklaşık 40 kiloluk demir rögar kapağını kağıt toplama arabasına koyarak çaldı.

Hırsızlık sonrası şahıslar olay yerinden hızla uzaklaşırken, rögar kapağının yerinde olmadığını gören cadde üzerindeki esnaf şok yaşadı.

Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kağıt toplayıcısı üç kişinin önce rögar kapağının yanına oturdukları ve ardından yaklaşık 40 kiloluk rögar kapağını kağıt toplama aracına koyarak uzaklaştıkları görüldü.