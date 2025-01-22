Kartal'da toprak kayması: Otomobil inşaat temeline düştü

Olay, 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Lider Sokak’ta meydana geldi. 8 katlı bir binanın yan tarafındaki inşaatın temeline toprak kayması sonucu, park halindeki bir otomobil inşaat çukuruna düştü.

BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede binanın otopark alanındaki toprağın, inşaat alanına doğru kaydığını tespit etti. Ayrıca park halindeki başka bir otomobilin de inşaat çukuruna düşme tehlikesi taşıdığı belirlendi. Ekipler, güvenlik önlemleri almak amacıyla olay yerine güvenlik şeridi çekerek bölgeyi güvenli hale getirdi.