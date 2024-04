İstanbul'un Kartal ilçesinde bir maganda, aracıyla seyir halinde olan 2 kadını taciz etmeye kalkıştı. Magandanın aracıyla kadınlara yaklaşarak tehlikeli manevralar yapması, an be an kaydedildi.

Görüntülerde, magandanın aracının kadınların aracına yaklaşarak korna çalarak tacizde bulunduğu ve tehlikeli bir şekilde şerit değiştirerek kadınların aracını zor durumda bıraktığı görülüyor. Magandanın bu hareketleri, kadınların tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalmalarına neden oluyordu.