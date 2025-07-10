Kartalkaya davasında 4. gün! Aşçıbaşı damadı işaret etti

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dördüncü gününde devam ediyor. Adliyenin yetersiz olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda yapılıyor.

Duruşmaya, Grand Kartal Otel’in baş aşçısı hem müşteki hem de müşteki tutuksuz sanık olan Reşat Bölük'ün savunmasıyla devam edildi.

"EKSİKLERİ AL DEDİM 'BU YIL ALMAYIZ' DEDİ"

Reşat Bölük, otel sahibi Halit Ergül’ün damadı Emir Aras hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Bölük, "Emir Aras’tan şikayetçiyim. Eksiklikleri al dedim, 'bu yıl almayız seneye alırız' dedi. 2023 yılında attığım maili, 2024 yılında tekrar attım ama yine almadı. Bunlar sorun çıkartabilirdi çünkü. 2025'te de Emir Aras 'bazı eksiklikleri aldık, geri kalanı idare edin' dedi. Sonucunda da ben canımı zor kurtardım, yaralandım" dedi. Duruşmada bir sanık avukatının olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etmesine müştekiler tepki gösterdi, salonda yaşanan gerginliğin ardından bazı sanık avukatları “Böyle savunma yapamayız” diyerek duruşma salonunu terk etti.

Bölük savunmasında şunları söyledi:

"Benmari sabahları 05.30-06.00 gibi açılır. Grill plate ızgara da 06.30-07.00 gibi açılır. Grill plate şov alanındadır, açılması için şarteli açar ve sonra düğmesine basılır. Benmarinin ise sadece düğmesi var. 60 derecede tutarız ısısını. Kahvaltıcı ayrılmıştı iki gün önce, yardımcısı da Faysal Yaver idi. Otelde biz Emir Bey’den talimat alırdık. Acil durum müdahale ekibindeki lidere beni yazmışlar ama imza benim değil, konuya dair de bilgim yok. Kim düzenlemiş bu belgeyi bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben canımı zor kurtardım, kendimi sakatladım. Grill plate ızgaranın açılmasında sorumlu birisi yok. Üç öğünde kullanılır grill plate. Mutfakta yangın tüpü vardı iki tane."

SANIKLARA VİDEO KAYDI İZLETİLDİ

Faysal Yaver’in saat 00.20’deki mutfak hareketlerinin video kaydı izletilen Bölük, "Faysal benmarini açtı. Grill plate ızgarayı geçmiş, benmarini açmış. Görünen parlama ışıklardan kaynaklı, orada ledler de var. Ledler yeni yapıldı, bu yıl yapıldı. Teknik ekip eklemiştir ledleri" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, teknik servisten sanıkları ve sanık Faysal Yaver’ı çağırarak görüntüleri sordu.

Sanık Yaver, "Son girdiğim yer sabit benmari. Ben sabit benmariyi açtım. Düğmesini çevirdim benmarinin. Parlamayı ilk kez görüyorum” dedi. Otelin aşçılarından sanık Enver Öztürk ise "Faysal, grill plate ızgaraya geçiyor” derken, sanık otel elektrikçisi Hüseyin Özer de “Grill plate ızgarayı geçti Faysal. Sabit benmari ile grill plate ızgaranın şarteli ayrıdır. Ledler yandı o sırada başkanım. Bunu Yalçın elektrik yaptı. Benmarinin olduğu yerde ledlerin sigortası var, bitişik. Benmarini açarken ledlerin de sigortasını açabilir, bitişik çünkü" diye konuştu.

BAZI SANIK AVUKATLARI DURUŞMAYI TERK ETTİ

Reşat Bölük’ün avukatının, “Biz bu olaydan üzüntü duyuyoruz” demesi üzerine müşteki ve müşteki avukatı Yüksel Gültekin, “Başsağlığı dilemeyin” dedi. Sanık avukatı da “Biz acınıza saygı duyuyoruz günlerdir. Siz de sanık avukatlığı yapmışsınızdır elbet” diyerek yanıt verdi. Ardından duruşmada gerginlik yaşandı. Bunun üzerine bazı sanık avukatları, “Böyle savunma yapamayız” diyerek duruşma salonundan ayrıldı.

Sanık Bölük’ün avukatı, "Ben de kendimi müşteki avukatı olarak görüyorum. Çünkü benim de müvekkilim mağdurdur bu olayda. Çarşafla inerken çatıya düştü. Kalıcı sakatlık meydana gelmiştir olay sırasında yaralı olarak kurtulmuştur. Müvekkilimin kastı olmadığı gibi ihmali dahi yoktur. Biz de sorumluların cezalandırılmasını istemekteyiz. Gerçek sorumluların bulunmasını sayın mahkemeden talep etmekteyiz. Müşteki olarak yargılamaya devam edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sanık Reşat Bölük ise savunmasında, tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül’ün damadı ve aynı zamanda Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'tan şikayetçi olduğunu belirterek, "Eksiklikleri al dedim, 'bu yıl almayız seneye alırız' dedi. 2023 yılında attığım maili, 2024 yılında tekrar attım ama yine almadı. Bunlar sorun çıkartabilirdi çünkü. 2025'te de Emir Aras 'bazı eksiklikleri aldık, geri kalanı idare edin' dedi. Sonucunda da ben canımı zor kurtardım, yaralandım" dedi.

İLK ÜÇ GÜN 23 SANIK DİNLENDİ

İlk gün 15 saat süren duruşmada, tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, tutuksuz sanık FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi çalışanı Aleyna Beşinci ile tutuksuz sanık Ali Ağaoğlu, tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, tutuklu sanık Bolu İl Özek İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Grand Kartal ve Gazelle Otel’in teknik personelleri tutuklu sanık Tahsin Pekcan, tutuklu sanık Hüseyin Özer ve tutuksuz sanık Bayram Ütkü dinlendi.

İkinci gün 12 saat süren duruşmada, tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Selen İlçe Özel İdare Müdürü ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, tutuklu sanık Grand Kartal’ın muhasebe elemanlarından Cemal Özer, tutuklu sanık Grand Kartal Otel’in muhasebe müdürü Kadir Özdemir, tutuksuz sanık LPG tesisatı incelemesi yapan Aygaz çalışanı Doğan Aydın, Aygaz A.Ş.’de teknik servisçi olarak çalışan tutuklu sanık Muharrem Şen, tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Gazelle Otel’de iş güvenliği uzmanı olarak çalışan tutuksuz sanıklardan Kübra Demir, tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül’ün damadı ve aynı zamanda Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın savunması alındı.

Üçüncü gün ise 14 saat süren duruşmada da tutuksuz sanıklardan muhasebe müdürü yardımcısı Mehmet Salun, tutuklu sanıklardan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün kızı ve otelin ortaklarından Ceyda Hacıbekiroğlu, tutuklu sanıklardan otelin yönetim kurulu üyesi ve otelin sahibi Halit Ergül'ün kızı Elif Aras, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi ve otelin ortaklarından olan Emine Murtezaoğlu Ergül, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi ve otelin ortaklarından olan Emine Murtezaoğlu Ergül, Grand Kartal Otel’in aşçılarından tutuklu sanık Faysal Yaver olmak üzere toplam 23 sanık dinlendi.

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