Kartalkaya faciası davasında ara karar çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Kartalkaya faciası davasında ara karar çıktı!

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gerçekleşen yangın faciasında ara karar çıktı. İtfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına karar verilirken, duruşma 22 Eylül saat 09.00'a ertelendi.

78 kişinin can verdiği Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’ne bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında davada ara karar çıktı.

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ARAR KARAR AÇIKLANDI

Beyanların ardından Mahkeme Heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre kamera kayıtlarında oynama yapılıp yapılmadığının tespiti, sanık Kadir Özdemir, Zeki Yılmaz, İrfan Acar'ın da aralarında bulunduğu tüm sanıkların olay öncesi, olay günü ve bir gün sonrasına ilişkin telefon kayıtlarının incelenmesi, otelde Aygaz sistemini kuran ve Aygaz ile otel arasındaki sözleşmeyi imzalayanların, otelin restoranındaki LPG sistemini kuranların kimliğinin belirlenmesi; yönetim kurulu karar defterinin dosyaya getirilmesi, itfaiye eri İrfan Acar'ın denetim sırasında neden bazı maddeleri boş bıraktığının tespitine ilişkin talepleri kabul edildi.

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MAHKEME ERTELENDİ

Mahkeme, itfaiye personeli İrfan Acar’ın tutuklanmasına hükmederken aşçı Faysal Yaver’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 sanık hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Tutuklu sayısı ise 20'ye çıktı. Mahkeme 22 Eylül’e ertelendi.

BAKAN ERSOY'A SUÇ DUYURUSUNA RET

Ayrıca davada Kültür ve Turizm Bakanı ve Etstur’un sahibi Mehmet Nuri Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunulması, Ersoy'un Turizm ve Kültür Bakanı olarak tanık sıfatıyla dinlenmesi talepleri ise reddedildi.ETS tur çalışanlarına suç duyurusu da reddedildi.

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